Поврежденные ураганом светофоры восстановят в ближайшее время

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники Центра организации дорожного движения оперативно чинят дорожные знаки и светофоры, поврежденные после прошедшего в среду урагана, сообщает mos.ru. На устранение каждой поломки в среднем требуется около часа.

Всего для борьбы с последствиями урагана задействована 71 бригада ЦОДД. А заявки, касающиеся поваленных деревьев, передаются местным властям.

В среду вечером в Москве прошла сильная гроза с ливнем, штормовым ветром и в некоторых районах с крупным градом. За ночь выпало 15–22 миллиметров осадков, что составляет около 30 процентов месячной нормы.

Последний раз такой грозовой фронт с ураганным ветром был зафиксирован в городе почти 20 лет назад, в 1998 году.

Бороться с последствиями город начал сразу, как только гроза стихла. Всю ночь коммунальные службы распиливали поваленные деревья, расчищали стоки от веток и листьев, откачивали накопившуюся в низинах воду. На ликвидацию последствий привлечено более 1500 человек и около 1000 единиц техники.

На территориях, обслуживаемых ГБУ "Автомобильные дороги", было зафиксировано 95 чрезвычайных случаев, в их числе падение обломков кровли на проезжую часть, поломанные рекламные и информационные щиты и дорожные знаки.