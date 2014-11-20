Про саунд: Херман Колген о своих инсталляциях

Фото: m24.ru/Юлия Телегина

С 18 по 22 ноября в городе проходит фестиваль VI международный фестиваль аудиовизуальных экспериментов PLUMS FEST 6. Акцент в этом году сделан на контакт искусства и технологий со зрителем. В последний день в парке искусств МУЗЕОН состоится лекция канадца Хермана Колгена – автора аудиовизуальных перформансов Seismik, Inject, саунд-инсталляций, созданных с Zimoun и медиаскульптур на улицах европейских городов. Мастер расскажет о своем опыте и концептуальных убеждениях.

Прямую трансляцию смотрите на этой странице, начало в 18:00.