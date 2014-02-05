Эксперт расскажет о световых технологиях в визуальной культуре

Фото: m24.ru

5 февраля в Государственном центре современного искусства пройдет лекция "Феноменальность световых технологий и их место в современной визуальной культуре". Состоится она в рамках образовательной программы выставки "Пространство Lucida". Онлайн-трансляцию занятия проведет сетевое издание M24.ru.

Выставка "Пространство Lucida" посвящена феномену света в современном искусстве. На ней представлены работы авторов из России, Австрии. Голландии, Германии, США и Франции. Это инсталляции, в которых свет превращается в определяющий инструмент общения с зрителем. Образовательную программу выставки откроет 5 февраля лектор Виталий Пацюков, который расскажет слушателям, почему световые технологии с каждым годом начинают играть все более важную роль в визуальной культуре.

Начало трансляции – в 19.30.