Более двух тысяч пар поженятся в День города

Более двух тысяч пар хотят узаконить свои отношения в День города

Свадебный бум ожидается в столице ко Дню города. Узаконить свои отношения в праздничные дни намерены более 2 тысяч пар.

Как рассказали телеканалу "Москва 24" в столичном управлении ЗАГС, всех молодоженов 5 и 6 сентября будут ждать небольшие сюрпризы. Например, во время церемонии бракосочетания прозвучит отрывок гимна Москвы в исполнении приглашенных музыкантов. Молодоженам, кроме того, подарят красочно оформленный текст главной песни города.

Пары, которые приедут на регистрацию во Дворец бракосочетаний на ВДНХ, примут участие в специальной лотерее. Победителей ждет уникальный свадебный обряд - "Кузнечная свадьба". Кузнец выкует для пары из металла два сердца, а также предоставит новоиспеченным мужу и жене возможность выковать собственную подкову на счастье.

Управление ЗАГС Москвы

Напомним, что с 1 июня 2013 года почти 25 тысяч новобрачных подали документы во дворцы бракосочетания и ЗАГСы через портал госуслуг. За первое полугодие 2014 года число браков в Москве выросло на 2,2 тысячи по сравнению с 2013 годом - было зарегистрировано около 40 тысяч актов.