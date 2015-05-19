Эксперт - о двоеженстве среди россиян и граждан Средней Азии

Фото: ТАСС/Анна Шевелева

В России могут вернуть уголовную ответственность за многоженство. Депутаты Госдумы рассмотрят вопрос о введении наказания за полигамные браки.

Председатель комиссии по законодательству союза юристов Москвы Александр Толмачев рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что незаконное двоеженство для россиян – большая редкость.

"Многие граждане средней Азии, имея семьи у себя дома в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, женятся здесь для получения гражданства. Но в России проверить, женат ли гражданин Киргизии, сложно. Для наших граждан двоеженство – большая редкость. В ЗАГСах существует единая база, архивы хранятся по 75 лет", - пояснил он.

Отметим, до 1996-го года за многоженство предусматривался тюремный срок. Уголовная ответственность грозила и за официальную регистрацию второго брака обманным путем, и за фактическое проживание с несколькими женщинами. А потом приняли новый Уголовный кодекс, из которого эти статьи исчезли.

Теперь пробелы решили восстановить. Об этом M24.ru сообщила член комитета по вопросам семьи, женщин и детей нижней палаты парламента Ольга Алимова.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 17-летнюю жительницу чеченского села Байтарки Луизу Гойлабиеву хочет взять "второй женой" 46-летний начальник Ножай-Юртовского РОВД Нажуд Гучигов. При этом девушку якобы выдают замуж под принуждением.

Затем девушка и ее родственники рассказали, что свадьба будет, причем по ее согласию. 16 мая Луиза Гойлабиева вышла замуж за начальника РОВД. Брак официально оформили в одном из грозненских загсов.