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09 февраля 2015, 13:54

В столице можно будет сыграть несерьезную свадьбу по законам Лас-Вегаса

свадьбы Лас-Вегас

"Утро": В кинотеатре "Полет" можно будет заключить экспресс-брак

14 февраля в кинотеатре "Полет" на северо-западе столицы все желающие смогут провести свадебную церемонию по законам Лас-Вегаса, сообщается на сайте Северо-Западного округа Москвы.

Законы штата Невада позволяют молодоженам быстро расписаться в любое время дня и ночи без юридических обязательств.

Как пояснила M24.ru PR-менеджер госбюджетного учреждения "Кинообъединение для детей и молодежи" Анастасия Сергеева, заключенные "браки" не будут иметь юридической силы. Свадьбы будут одним из развлекательных мероприятий проекта "Weekend влюбленных".

Weekend откроется в 20.00 фильмом "Лохматые елки". По окончании киносеанса начнутся свадебные церемонии.

Венчать влюбленных будет актер в образе Элвиса Пресли. Кроме того, после церемонии молодожены получат шуточные свидетельства о браке.

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"Хочу пояснить, что мы устраиваем развлекательное мероприятие. Это, конечно, не настоящая свадьба. Но зато это прекрасный способ рассказать о своих чувствах в День всех влюбленных", - добавила Сергеева.

Как подчеркнула PR-менеджер "Кинообъединения", однополые пары в кинотеатре "Полет" обручиться не смогут.

Завершится "Weekend влюбленных" показом еще одного фильма - романтической мелодрамы "Одна встреча" с Софи Марсо. Билет на Weekend будет стоить 350 рублей.

Отметим, официально оформить свои отношения в День святого Валентина в Москве решили более тысячи пар. В 2014 году в этот день заключили 831 брак.

14 февраля в этом году выпадает на субботу, что сделало праздник еще более привлекательным для молодоженов.

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