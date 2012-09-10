Форма поиска по сайту

10 сентября 2012, 11:59

Член Федерации спортивного преферанса покончил с собой

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве покончил с собой член Федерации спортивного преферанса Олег Фридман. По предварительной версии, мужчина застрелился из-за долгов.

Тело погибшего было обнаружено сотрудниками полиции еще в пятницу, однако известно о его гибели стало только в понедельник.

"Тело 57-летнего мужчины было обнаружено днем в пятницу в квартире на Большой Тульской улице в Москве, он выстрелил себе в голову из ружья, лицензия на которое принадлежала ему. Труп находился в квартире более суток", – сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.

По мнению знакомых погибшего, к самоубийству его могли подтолкнуть накопившиеся долги и семейные проблемы.

Сотрудники Симоновского отдела ГСУ СК проводят проверку по факту гибели Фридмана.

