СК выпустил памятку о подростковых суицидах для родителей

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Столичное управление СКР совместно с научно-практическим центром психического здоровья детей и подростков разработало памятку "О предупреждении детских суицидов", сообщили m24.ru в пресс-службе ведомства.

Специалисты рассказывают, что должно насторожить родителей в состоянии и поведении ребенка, а также дают советы, как помочь подростку. Прочитать памятку можно здесь.

В СКР напоминают, что "недооценка серьезности чувств и намерений ребенка может привести к непоправимым последствиям".

О том, что СКР планирует подготовить памятку, m24.ru сообщало 1 октября. "Вопрос особенно актуален, так как в последнее время в Москве достаточно часто подростки кончают с жизнью самоубийством. Поэтому сотрудники нашего управления приняли решение о подготовке такой памятки", - рассказала старший помощник руководителя столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

Это не первая инициатива правоохранителей, касающаяся безопасности подрастающего поколения. Ранее МВД выпустили памятку о том, как делать селфи без опасности для жизни и здоровья. Муниципальные власти Арбата хотят повесить в своем районе предупреждающие таблички для любителей проникать на крыши высотных домов, а в Московском метрополитене разработали брошюру с рекомендациями о том, как действовать, если человек упал на пути.