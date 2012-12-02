Столичный полицейский выстрелил себе в голову

Фото: ИТАР-ТАСС

Руководство главного управления МВД по Москве проводит служебную проверку по факту попытки суицида одного из сотрудников.

Полицейский попытался покончить собой в субботу вечером в своей квартире на севере Москвы.

"1 декабря около 22:20 в своей квартире на улице Лобненской совершил попытку суицида, выстрелив себе в голову из принадлежащего ему травматического пистолета, сотрудник полиции", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

В настоящее время полицейский находится в Институте скорой помощи имени Склифосовского.