Экстремисты из "Хизб ут-Тахрир" получили от 7 до 11 лет колонии

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Мосгорсуд приговорил участников экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" к срокам от 7 до 11 лет лишения свободы, а также штрафам, сообщает Агентство "Москва".

В частности, Шамиль Исмаилов приговорен к 8 годам колонии строгого режима, 100 тысячам рублей штрафа и 2 годам ограничения свободы. Другой участник экстремистской организации Сайпул Курбанов получил 8 лет колонии строгого режима и 2 года ограничения свободы, также он должен выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Еще один фигурант дела Зикрулохон Рахмонджиев приговорен к 7 годам колонии строгого режима и 50 тысячам рублей штрафа. Самый серьезный приговор - 11 лет колонии строгого режима и штраф в 200 тысяч рублей получил Азизбек Инамов.

Напомним, следствие установило, что Рахмонходжаев являлся участником, а Инамов, Исмаилов и Курбанов руководителями организации, деятельность которой запрещена на территории России в соответствии с решением Верховного суда от 14 февраля 2003 года. Как полагает следствие, осужденные готовились к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России. Инамов вербовал новых участников организации, а Рахмонходжаев занимался приобретением и хранением боеприпасов и взрывчатки.

Ранее в суд было передано дело еще одного руководителя организации – Тимура Мальсагова. Он, по данным правоохранителей, участвовал в подготовке и проведении собраний запрещенной организации.

Отметим, что на счету некоторых членов "Хизб ут-Тахрира" не только собрания, но и агитация в мечети – именно за это зимой 2013 года был задержан участник организации Набиджон Бободжанов. При обыске у него нашли две гранаты.

Кроме того, сотрудники полиции совместно с оперативниками ФСБ задержали участников банды, подозреваемых в проведении незаконных банковских операциях. У следствия есть основания полагать, что "подпольные банкиры" финансировали "Хизб ут-Тахрир Аль-Ислами".

Для перечисления денег в другие страны злоумышленники использовали расчетные счета организаций, зарегистрированных в офшорах. По полученным данным, их было более 120. Кроме того, теневые банкиры в своей деятельности использовали систему "хавала" – неформальный взаиморасчет, при котором все операции совершаются без контроля государства.

"Хизб ут-Тахир аль-Ислами" ("Исламская партия освобождения") была основана в восточном Иерусалиме в 1953 году. Главной целью организация ставит воссоздание религиозно-политической структуры времен Муххамада. Деятельность в России запрещена с 2003 года – Верховный Суд признал организацию экстремистской. Несмотря на это, "Хизб ут-Тахрир" осуществляет свою деятельность на территории США и Европы.