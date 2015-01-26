Двух чиновников Росимущества осудили за попытку получить взятку

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Мещанский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении двух чиновников московского управления Росимущества за попытку получить взятку в особо крупном размере, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Бывших главных специалистов управления, 34-летнего Николая Попова и 42-летнего Зулфикара Рамазанова приговорили к 8 годам лишения свободы. Кроме того, 6 лет колонии строгого режима получил 52-летний Андрей Спиров, обвиненный в "покушении на посредничество во взяточничестве".

Помимо этого осужденные должны заплатить штраф в размере 70-кратной суммы взятки – почти 176 миллионов рублей. В течение трех лет им запрещено занимать государственные должности.

Следователи установили, что с апреля по май 2013 года чиновники проверяли деятельность одного из госпредприятий и составили недостоверный акт о нарушениях. Затем они потребовали от представителя предприятия перечислить на счет подконтрольной Попову фирмы 2,5 миллиона рублей за то, что некоторые нарушения не будут зафиксированы в итоговом акте проверки. В свою очередь Спиров должен был убедиться в поступлении денег и передать их Попову и Рамазанову.

17 мая 2013 года средства были перечислены на расчетный счет коммерческой организации.

Однако распорядиться деньгами сообщники не успели, потому что были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее M24.ru сообщало, что сотрудник подведомственного Росимуществу предприятия "ФТ-Центр", обвиняемый в покушении на коммерческий подкуп в 13 миллионов рублей, приговорен к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере 130 тысяч рублей.

По данным следствия, Тимур Кашапов в 2012 году совместно с замгендиректора компании Анваром Рустамовым при пособничестве сотрудника Росимущества Владимира Пинигина потребовал от представителя коммерческой организации передать 13 миллионов рублей в качестве коммерческого подкупа за победу организации в аукционе по продаже здания в Москве.

В отношении Пинигина, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, вынесен обвинительный приговор. Анвар Рустамов, скрывшийся от следствия, был объявлен в розыск.