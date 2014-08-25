Суд помог женщине разобраться с тремя противоречивыми завещаниями ее отца

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Райсуд Воронежа признал незаконным второй брак мужчины, заключенный незадолго до его смерти, и отменил его завещания в пользу первой жены, оставив единственной наследницей дочь, передает пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

В июне 2011 года мужчина составил завещание, в котором оставлял все имущество дочери. Однако в октябре того же года он заключил брак с неизвестной женщиной, но составил еще два завещания в пользу первой супруги.

Посмертная судмедэкспертиза показала, что на момент заключения брака в 2011 году покойный был не в состоянии "понимать значения своих действий и руководить ими".

Суд признал брак недействительным и лишил вторую жену права на наследство, заодно отменив завещания в пользу первой жены.