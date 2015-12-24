Павленскому продлили арест до 6 февраля

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Таганский суд столицы продлил арест художнику Петру Павленскому до 6 февраля. Мужчину обвиняют в поджоге двери здания ФСБ на Лубянке, сообщает Агентство "Москва".

Действия Павленского квалифицировали по статье "Вандализм". Суд полностью удовлетворил ходатайство следствия, требовавшего продлить срок содержания художника под стражей.

Напомним, в ночь на 9 ноября Павленский был задержан сразу после того, как облил бензином и поджег входную дверь здания ФСБ на Лубянке. Ему предъявлено обвинение в вандализме по мотивам идеологической ненависти.

Павленскому грозит до трех лет лишения свободы

4 декабря Таганский суд Москвы санкционировал продление ареста Павленского до 7 января. Защита обжаловала продление ареста, попросив избрать Павленскому домашний арест или залог в 1 миллион рублей.

Петр Павленский известен своими эпатажными акциями. Так, летом 2012 года он зашил себе рот, протестуя против ареста участниц группы Pussy Riot, а весной следующего года разделся догола и обмотался колючей проволокой перед зданием Законодательного собрания в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в сентябре этого года он пытался пройти в Кремль босиком для того, чтобы поговорить с Владимиром Путиным, а два года назад он, раздевшись на Красной площади, прибил свои половые органы к брусчатке.