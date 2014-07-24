Мосгорсуд приговорил Удальцова и Развозжаева к 4,5 годам колонии

В четверг в Мосгорсуде огласили приговор Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву

Власти приговорили оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева к 4,5 годам колонии общего режима, сообщает Агентство "Москва".

Прокуратура требовала восьми.

Кроме того, Развозжаеву был назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.

У Развозжаева срок наказания исчисляется с момента задержания в октябре 2012 года, у Удальцова - с февраля 2013 года, когда он был помещен под домашний арест

Удальцова и Развозжаева обвиняли в организации массовых беспорядков на Болотной площади, и в приготовлении к организации массовых беспорядков в различных регионах России. Корме того, Развозжаева обвиняли в незаконном пересечении государственной границы.

По версии следствия, они совместно с Константином Лебедевым и гражданином Грузии Гиви Таргамадзе организовали массовые беспорядки "в целях посягательства на основы безопасности и стабильности в обществе и дестабилизации социально-политической обстановки в Российской Федерации".

Также СК утверждает, что 15 октября 2012 года Развозжаев, зная о проверке ведомства в связи с фильмом "Анатомия протеста-2", решил скрыться от следственных органов. Он приобрел билет до Киева, воспользовавшись паспортом своего брата, и пересек границу РФ без документов на право выезда из страны. В украинской столице его задержали и доставили в Россию.

Напомним, в ходе митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года произошли столкновения участников акции с полицией. В результате пострадали 29 стражей порядка. Более 400 демонстрантов были задержаны. По факту призывов к массовым беспорядкам и применения насилия в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело. В качестве свидетелей были допрошены около 1300 граждан.

В декабре прошлого года в связи с амнистией было прекращено дело в отношении четверых фигурантов - Владимира Акименкова, Марии Бароновой, Леонида Ковязина и Николая Кавказского.

24 февраля Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор восьмерым фигурантам дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Александра Наумова (Духанина) получила 3 года и 3 месяца условно, остальные - от 2,5 до 4 лет колонии общего режима.

Добавим, что в апреле 2014 года по УДО на свободу вышел осужденный по "болотному делу" Константин Лебедев.