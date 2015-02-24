Поскользнувшаяся у больницы женщина отсудила 120 тысяч рублей

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Женщина, поскользнувшаяся у больницы в Тюменской области, отсудила 120 тысяч рублей у медучреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным дела, зимой 2014 года пострадавшая поскользнулась на лестнице и упала. Уже в другой больнице диагностировали перелом костей правой лодыжки и голени.

Из-за травмы женщине пришлось два месяца проходить лечение, после которого она обратилась с иском о возмещении морального вреда.

Суд установил, что лестница не была оборудована противоскользящим покрытием, и удовлетворил иск, поддержанный прокурором. В результате больницу обязали выплатить компенсацию.