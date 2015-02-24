Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

24 февраля, 14:57

Автовладелец получил 77 тысяч рублей за содранную снегом краску

суды компенсации снег краска царапины

Фото: M24.ru/Роман Балаев

Автовладелец получил компенсацию за содранную снегом краску с его машины, передает пресс-служба Красноярского краевого суда.

По словам потерпевшего, в феврале 2014 года он оставил свою "Волгу" около подъезда. Утром он обнаружил, что на авто упала глыба снега, которая оставила вмятину и содрала краску.

Хозяин машины вызвал полицейских, которые составили протокол. С документом в руках мужчина обратился в управляющую компанию за компенсацией – около 44 тысяч рублей.

Там ему отказали в компенсации, и истец пошел в суд. На заседании он указал, что управляющие организации должны проверять и очищать кровли от снега и наледи. То, что в повреждении "Волги" виноват именно ответчик, подтвердили очевидцы и фотографии поврежденного авто.

Суд, исследовав доказательства, взыскал с управляющей компании 40 тысяч рублей ущерба, 2 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда и 21 тысячу штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке, а также 14,6 тысячи рублей в счет возмещения судебных расходов.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать