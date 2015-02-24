Автовладелец получил 77 тысяч рублей за содранную снегом краску

Фото: M24.ru/Роман Балаев

Автовладелец получил компенсацию за содранную снегом краску с его машины, передает пресс-служба Красноярского краевого суда.

По словам потерпевшего, в феврале 2014 года он оставил свою "Волгу" около подъезда. Утром он обнаружил, что на авто упала глыба снега, которая оставила вмятину и содрала краску.

Хозяин машины вызвал полицейских, которые составили протокол. С документом в руках мужчина обратился в управляющую компанию за компенсацией – около 44 тысяч рублей.

Там ему отказали в компенсации, и истец пошел в суд. На заседании он указал, что управляющие организации должны проверять и очищать кровли от снега и наледи. То, что в повреждении "Волги" виноват именно ответчик, подтвердили очевидцы и фотографии поврежденного авто.

Суд, исследовав доказательства, взыскал с управляющей компании 40 тысяч рублей ущерба, 2 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда и 21 тысячу штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке, а также 14,6 тысячи рублей в счет возмещения судебных расходов.