Суд приговорил "свадебного стрелка" к шести месяцам колонии

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Бутырский суд Москвы вынес приговор "свадебному стрелку" Ахмеду Османову. Он проведет шесть месяцев в колонии общего режима, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Османов признан виновным по статье "Хулиганство", - пояснил собеседник агентства.

"Московский патруль": Суд арестовал свадебного стрелка Ахмеда Османова

Напомним, Ахмед Османов - один из участников свадебного кортежа, проезжавшего по северо-востоку столицы 25 октября. Османов стрелял в воздух из пистолета из машины на улице Корнейчука. О случившемся полицейским рассказали очевидцы.

Стражи порядка арестовали "свадебного стрелка" 28 октября.