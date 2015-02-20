Сломавшая ребро в автобусе пассажирка получит 25 тысяч рублей

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Жительница Пензы, сломавшая ребро из-за резкого старта автобуса, получит 25 тысяч рублей компенсации, передает пресс-служба облсуда.

Как рассказала сама истица, она зашла в автобус и взялась за поручень. Машина резко начала движение, в результате чего упали несколько человек, в том числе и она. При падении женщина ударилась о поручень.

Спустя неделю она почувствовала резкое ухудшение здоровья и обратилась в больницу, где врачи диагностировали перелом ребра со смещением.

Истица попросила взыскать с транспортной фирмы 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда – она до сих пор "испытывает страх перед транспортными средствами и дорогой".

Представитель ответчика посчитал, что сумма компенсации в заявке завышена, и снизил ее вдвое, до 25 тысяч рублей.