Турфирма "Авиачартер-ДВ" подает в суд на "Оренбургские авиалинии"

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Туроператор "Авиачартер-ДВ" подает в суд на "Оренбургские авиалинии" за отмену рейсов, говорится в документе, опубликованном на сайте авиаброкера.

"Оренбургские авиалинии" с 17 августа прекратили выполнять рейсы компании "Авиачартер-ДВ". Речь идет, в частности, об отмене девяти чартерных рейсов с Дальнего Востока на острова Гуам и Сайпан и обратно.

Ранее сообщалось, что компания "Авиачартер-ДВ", которая принадлежит владельцу "Лабиринта" и "Идеал Тура" Михаилу Шаманову, может объявить о своей финансовой несостоятельности, а 6 августа в компании перестали выходить на связь с туроператорами.

Как пояснили в Российском союзе туриндустрии, компании, которые сотрудничали с Шамановым, переводили деньги авиаперевозчику "Оренбургские авиалинии", недавно отменившему 36 рейсов из-за неоплаты перелетов "Идеал Туром". Деньги проходили через фирмы, принадлежащие Шаманову, и в конечном итоге оказывались у "Авиачартера".

По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, ситуация с туроператорами - это не банкротство отдельных туроператоров, а банкротство Шаманова и цепочки его фирм. "То есть должен он фактически сам себе", - отметила она. Также Тюрина сказала, что многие юридические лица в схеме туроператоров - "карманы одного и того же владельца", и в бизнесе Шаманова "еще предстоит разобраться".

Проблемы с туроператорами начались 16 июля – тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности. Среди причин этого решения стало резкое падение спроса и покупательской способности в связи с резким ростом курса валют и негативной политической ситуацией.

Следственный комитет заподозрил сотрудников компаний в мошенничестве – представителям организаций предстоит ответить за незаконные финансовые операции.

По мнению следствия, владельцы фирм продавали путевки, зная о неоплаченных счетах и не имея возможности погасить долги. Когда партнеры отказались перевозить и принимать туристов, туроператоры объявили о приостановлении и прекращении деятельности.

В настоящее время за рубежом остаются порядка 8 тысяч туристов. При этом "Турпомощь" может эвакуировать только тех, кто купил полный пакет услуг - билет, отель и прочее. Клиенты компании, которые приобрели авиабилеты, не попадают под действие ассоциации и помочь им может МЧС.