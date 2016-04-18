Поэта Боголюбова приговорили к одному году исправительных работ за экстремизм

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Поэта Николая Боголюбова приговорили к одному году исправительных работ и 200 тысячам рублей штрафа за экстремизм. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда.

Боголюбов обвиняется по трем эпизодам по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и двум эпизодам по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

По данным экспертизы, в четырех книгах поэта, изъятых у него в ноябре 2014 года – "Заря близка!", "Русский огонь", "Пламя русской судьбы" и "Генерал Петръ Краснов – воин святой Руси" – "выражено враждебное отношение автора к людям иудейской и еврейской национальностей, где автор полагает, что эта группа лиц заслуживает "презрительного отношения".

Боголюбов распространял эти книги на своем поэтическом вечере на ВДНХ и у здания Международного благотворительного фонда славянской письменности и культуры.