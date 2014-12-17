"Альфа-банк" подал иски к Росавиации, ОрВД и Ространснадзору

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"Альфа-банк" подал в столичный арбитраж иски к Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД), Росавиации и Ространснадзору, сообщается на сайте суда.

Третьим лицом по делу выступает авиакомпания "Ютэйр". Дата рассмотрения дел пока не назначена.

Ранее "Альфа-банк" подал четыре иска к "Ютэйр" и "Ютэйр-лизинг". Кроме того, суд наложил арест на денежные средства и другое имущество авиакомпании по иску банка на сумму более 11,8 миллиона долларов.

Кроме того, в столичный арбитражный суд поступило заявление о просьбе признать банкротом авиакомпанию "ЮТэйр".

Иск был подан инвестиционно-финансовой компанией "Авиализинг". Дата рассмотрения дела пока не назначена.