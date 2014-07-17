Подозреваемый по делу о ЧП в метро признал наличие проволоки на путях

В Басманном суде решают судьбу подозреваемых по делу о ЧП в метро

Подозреваемый по делу об аварии в московском метро, мастер дорожных путей Валерий Башкатов, признал, что детали на участке пути "синей" ветки, где произошла трагедия, были скручены проволокой, сообщает МИА "Россия сегодня". Однако он отметил, что это не могло привести к сходу вагонов с рельсов.

"Нельзя сказать, что там была стрелка, проходили работы по установке деталей стрелки. Я непосредственно в работе по укладке этих рам участвовал только 7 июля. Детали были скручены 5-миллиметровой проволокой. Дальнейшие работы по укладке стрелки проходили 13 июля, и меня там не было", - сказал он.

Подозреваемый также отметил, что сотрудники метро каждую ночь проводили обход данного участка, и никаких предпосылок, что такое ЧП может произойти, не было. Он также добавил, что не участвовал в данных обходах.

В то же время, защита Башкатова просит отпустить его под подписку о невыезде. По мнению адвоката, у следствия нет никаких данных о причине аварии, кроме протокола допроса мастера дорожных путей в качестве свидетеля. Кроме того, защитник отмечает, что допрос проводился в ночное время и в отсутствии адвоката.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. В ЧП пострадали более 400 человек, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда. По версии следствия Башкатов нарушил методику и технологию проведения работ, что привело к аварии и человеческим жертвам.