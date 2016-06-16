Глеб Самойлов запретил брату исполнять песни "Агаты Кристи"

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Бывший участник группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов обратился в суд с просьбой запретить его брату Вадиму исполнять 172 песни из репертуара группы. Об этом заявила представитель Глеба Самойлова Яна Брутман, сообщает ТАСС.
По словам Брутман, старший брат не требует материального возмещения, а просит лишь запретить исполнение композиций. Речь идет о песнях, входящих в так называемый "золотой" репертуар группы, автором которых является именно Глеб Самойлов.
Суд удовлетворил ходатайство ответчика – Вадима Самойлова, который попросил предоставить ему время на изучение требований истца. Досудебная подготовка по иску отложена на 15 июля.
Рок-коллектив "Агата Кристи", основанный братьями Самойловыми в 1985 году, распался спустя 25 лет своего существования. Последним альбомом группы стал альбом "Эпилог".
В феврале прошлого года группа дала два ностальгических концерта в Москве и Санкт-Петербурге.