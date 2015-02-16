Новый владелец SIM-карты пополнил баланс благодаря кредитке предыдущего хозяина

Фото: ТАСС

Абонента сотовой связи, который пополнил себе счет благодаря интернет-банку, подключенному старым владельцем, оштрафовали на 30 тысяч рублей, передает пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как установил суд, в 2013 году ответчик купил SIM-карту, на которую ему пришло сообщение от банка с предложением пополнить баланс со счета карты. Мужчина воспользовался предложением, сняв таким образом 28 тысяч рублей.

В ходе расследования ответчик добровольно вернул похищенные деньги, и суд его оштрафовал на 30 тысяч рублей.