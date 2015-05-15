Приставы выселили экс-депутата Госдумы из служебной квартиры

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Судебные приставы выселили из служебной квартиры депутата Госдумы первого созыва Аркадия Янковского. Трехкомнатную квартиру он занимал незаконно, сообщает ТАСС.

Бывший депутат занимал служебную квартиру по адресу улица Белобородова, дом 20. Квартира была площадью 73,5 квадратных метра.

"Всего в 2014-2015 годах было произведено выселение из незаконно удерживаемых депутатами Госдумы первого созыва Лездиньшем, Михайловым, Янковским четырех квартир общей площадью 236,6 кв.метров", – рассказал агентству пресс-секретарь управляющего делами президента России Виктор Хреков.

По словам управделами президента, в незаконном владении депутатами не осталось ни одной служебной квартиры.

Аркадий Янковский – новосибирский политик, депутат Государственной Думы РФ 1995 - 1999 годов. Известен тем, что в 1996 году в качестве представителя комиссии Госдумы по содействию в освобождении заложников в Чечне вместе Константином Боровым договорились с Джохаром Дудаевым об обмене российских военнопленных.

В сентябре прошлого года M24.ru сообщало, что столичные судебные приставы будут принудительно выселять бывших депутатов Госдумы из служебных квартир, на проживание в которых они уже не имеют права.

Так, ряд депутатов проигнорировали закон и не покинули служебные квартиры после истечения своих полномочий. В настоящее время приватизация депутатами служебного жилья невозможна и ни одна квартира после принятия законодательных актов приватизирована не была.