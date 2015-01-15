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Происшествия

15 января 2015, 20:23

Здание XVIII века на Таганке освободили от незаконного использования

суды прокуратура Таганка культурное наследие памятники архитектуры

Фото: maps.yandex.ru

Памятник архитектуры XVIII века на Таганке освободили от незаконного использования, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Речь идет о здании, расположенном по адресу: улица Александра Солженицына, дом 20, строение 1.

Оно было передано в аренду компании "Ридвинг" под офисы на основании охранно-арендного договора, заключенного с управлением государственного контроля охраны и использования памятников истории и культуры Москвы.

При этом Таганская межрайонная прокуратура установила, что часть помещений использовались тремя индивидуальными предпринимателями без оформления правоустанавливающих документов с собственником имущества - московским управлением Росимущества.

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По результатам проверки прокурор возбудил в отношении предпринимателей три дела об административном правонарушении по статье "использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов".

По решению Арбитражного суда предприниматели оштрафованы. Кроме того, им было предписано освободить незаконно занимаемые помещения.

Двухэтажное здание площадью 365 квадратных метров на улице Солженицына было построено в конце XVIII века. Оно включено в перечень памятников истории и культуры федерального значения.

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