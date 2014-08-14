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Происшествия

14 августа 2014, 15:45

Хозяин разворованного багажа отсудил 40 тысяч рублей

суды иски компенсации порча имущества

Фото: ИТАР-ТАСС

Хозяин багажа, разворованного и испорченного по пути, отсудил у РЖД 40 тысяч рублей, передает пресс-служба Калининградского суда.

Ранее житель Калининграда заключил с транспортной компанией договор на перевозку вещей в железнодорожном контейнере из Оренбурга в Калининград. По прибытии состава он обнаружил пропажу двух телевизоров и постельного белья, а также поломку мебели, сувениров и статуэток.

За перевозку мужчина заплатил 77 тысяч рублей и направил претензию в транспортную компанию, но в компенсации ему отказали. При этом было установлено, что на середине пути контейнер вскрывали, однако владельца вещей в известность об этом не поставили.

В итоге суд пришел к выводу, что в утере груза виноват перевозчик, и постановил взыскать с "дочки" РЖД стоимость недостающего груза в размере 10 тысяч рублей, провозную плату – 2 тысячи рублей, компенсацию морального вреда - 5 тысяч рублей, штраф - 8 тысяч рублей и расходы по оплате услуг представителя в размере 15 тысяч рублей.

РЖД не согласилась с решением, заявив, что несет ответственность только за задержку вагонов, а за утерю ответит экспедитор груза. Однако судья не принял это как доказательство невиновности и решил, что транспортная компания нарушила условия перевозки.

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