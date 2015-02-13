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Происшествия

13 февраля, 21:21

Экс-главе антикоррупционного отдела МВД Сугробову продлили арест

суды аресты Денис Сугробов

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Басманный суд Москвы продлил до 7 мая 2015 года арест бывшему руководителю главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Денису Сугробову, сообщает Агентство "Москва".

Сугробов возражал против продления ареста, а также обвинил следствие в волоките. Защита просила изменить ему меру пресечения на домашний арест или залог.

Кроме того, в ходе заседания адвокат Сугробова заявил отвод председательствующего судьи Артура Карпова, однако суд в этом отказал.

Суд также продлил до 16 апреля арест оперуполномоченному антикоррупционного управления МВД Андрею Назарову.

Напомним, в феврале-марте 2014 года Сугробов и другие сотрудники антикоррупционного ведомства стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий.

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По версии следствия, они попытались спровоцировать на получение взятки замначальника 6-й службы 9-го управления (управления собственной безопасности) ФСБ Игоря Демина, нарушив при этом статьи закона об оперативно-розыскной деятельности и ряд других законодательных актов.

Обвиняемыми по делу проходят более десяти человек. Следствие полагает, что Сугробов и его заместитель Борис Колесников создали преступную группировку, которая совершила порядка 10 преступлений. Колесников покончил с собой, выбросившись из окна здания Следственного комитета.

3 декабря 2014 года сотрудник антикоррупционного главка полиции Максим Назаров, давший показания на экс-начальника в рамках "дела Сугробова", получил пять лет колонии.

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