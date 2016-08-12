Обвиняемым по делу о вымогательстве в "Матросской тишине" продлили арест

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Суд продлил до конца ноября срок ареста семерым фигурантам дела о вымогательстве более 11 миллионов рублей у заключенных СИЗО "Матросская тишина", сообщает Агентство "Москва".

До 20 ноября под стражей остаются экс-начальник оперативного отдела следственного изолятора Михаил Захаров и его подчиненные Валентина Базаева, Павел Петран, Антон Девятаев, Анатолий Осмачко, а также врач-рентгенолог Фатима Найфонова. До 27 ноября продлен арест криминальному авторитету Елдару Векуа.

По версии следствия, сотрудники ФСИН вступили в преступный сговор с криминальным авторитетом, который также находился в СИЗО, и вымогали деньги у арестованных по экономическим делам.

Обвиняемые угрожали потерпевшим физической расправой и созданием невыносимых условий содержания в изоляторе.