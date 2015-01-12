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Происшествия

12 января 2015, 17:30

Суд рассмотрел дело о незаконных постройках Церетели у Киевского вокзала

суды незаконные постройки Киевский вокзал Зураб Церетели

Фото: ТАСС/Сергей Микляев

Дорогомиловский суд Москвы рассмотрел дело о незаконном возведении магазинов в подколонадном пространстве жилого дома на Брянской улице рядом с Киевским вокзалом.

Как сообщает пресс-служба департамента городского имущества, ранее скульптор Зураб Церетели обратился к властям Москвы за разрешением на строительство здесь некапитальных объектов, предназначенных для творческих мастерских.

Однако госинспекция по недвижимости установила, что вместо мастерских были построены ювелирный магазин, аптека и кафе. Как отмечают в департаменте, право собственности на эти объекты зарегистрировано на Церетели.

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Согласно материалам, предоставленным в суд департаментом городского имущества, скульптор не получал разрешений на строительство торговых точек или реконструкцию этих помещений, поэтому объекты являются самовольным строительством.

По итогам заседания, суд назначил экспертизу, которая должна установить, являются ли постройки капитальными или некапитальными.

Отметим, что столичные власти уже судились с Зурабом Церетели в 2006 году из-за характер использования земли, отданной под строительство парка "Москворецкий". Кроме того, в 2010 году префектура ЦАО требовала признать незаконной реконструкцию строения в Товарищеском переулке. Церетели просил признать за ним право собственности на это здание, но суд оставил оба иска без удовлетворения.

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