"ВКонтакте" проиграла суд звукозаписывающим компаниям

Соцсеть "ВКонтакте" оштрафуют за нарушение авторских прав

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск о нарушении авторских прав звукозаписывающих компаний Sony Music Russia, Universal Music Russia и Warner Music UK к социальной сети "ВКонтакте", сообщает телеканал "Москва 24".

Общая сумма требований, предъявленных к социальной сети, составляет 51,6 миллиона рублей. Российские подразделения Sony Music и Universal Music требуют с "ВКонтакте" по 15,6 миллиона рублей, а Warner Music UK Limited - 20,4 миллиона рублей.

Предмет исков - нарушение авторских и смежных прав девяти исполнителей - как российских, так и иностранных. В частности, по данным материалов дела, Sony Music требует удалить с сайта песню исполнителя Sak Noel "Loca people", несколько треков Сергея Лазарева ("Electric Touch", "Lazerboy"), Юлии Паршуты и группы "Люмьер".

Кроме денежной компенсации, истец требует опубликовать решение суда на сайте "ВКонтакте" и обязать соцсеть закрыть возможность размещать эти аудиозаписи.

Между тем пресс-секретарь "ВКонтакте" Георгий Лобушкин в своем микроблоге опроверг информацию о проигрыше дела. "Дело по иску, который описывается в статье, еще продолжается. Решения по нему нет. Следующее заседание назначено на 8 сентября", - написал он.

Напомним, что в феврале 2014 года торговый представитель США включило "Вконтакте" в список пиратских сайтов. Социальную сеть в документе, подготовленном ведомством, называют сайтом, который используется для нелегального воспроизведения и распространения музыки и другого контента. Кроме того, авторы доклада отмечают высокую популярность сайта в России и близлежащих странах. При этом "ВКонтакте" находится в списке торгового представительства США с 2011 года.