Суд признал законным арест обвиняемого в ЧП на "синей" ветке метро

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Мосгорсуд признал законным арест обходчика путей ГУП "Метрополитен" Валерия Башкатова, обвиняемого по делу об аварии на "синей" ветке столичного метро.

При этом Агентство "Москва" отмечает, что сам обвиняемый просил отпустить его. "Я просил бы учесть, что я действительно окажу содействие следствию, и прошу отпустить меня под подписку о невыезде", - сказал на заседании Башкатов.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. По данным Следственного комитета, стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.