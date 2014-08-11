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Орловский суд признал экстремистской песню "Бритоголовые москвички" столичной группы "Шмели", передает ИТАР-ТАСС.

Экспертиза показала, что текст песни направлен на разжигание межнациональной розни, вражды и ненависти по отношению к определенной группе лиц. Копию постановления суда отправили в Минюст для внесения в федеральный список экстремистских материалов.

Отметим, что авторство песни "Бритоголовые москвички" частично принадлежит лидеру "Коррозии металла" Сергею Троицкому, более известному как "Паук". При этом "Шмели" одно время входили в "Корпорацию тяжелого рока", основанную Троицким, но позже покинули организацию.