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Происшествия

11 августа 2014, 01:57

Суд огласит приговор экс-командиру пилотажной группы "Стрижи" Морозову

суды Валерий Морозов Стрижи судьи Одинцовский военный суд пилоты

Суд вынесет приговор экс-командиру "Стрижей" за вымогательство взятки

Одинцовский гарнизонный суд в понедельник, 11 августа, огласит приговор бывшему командиру пилотажной группы "Стрижи" Валерию Морозову, обвиняемому в попытке получить взятку в 31 тысяч рублей с подчиненного, сообщает ИТАР-ТАСС.

В ходе прений сторон гособвинитель попросил приговорить экс- командира "Стрижей" к штрафу в 775 тыс рублей. Защита и сам подсудимый настаивают на оправдательном приговоре.

По версии следствия, летом 2012 года Морозов потребовал от подчиненного офицера передавать ему часть денежного довольствия за полное освобождение от исполнения общих обязанностей военнослужащего.

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Напомним, что Морозов был задержан 27 августа 2012 года при получении 31 тысяч рублей. При задержании он написал явку с повинной, однако позднее отказался от нее. Он заявил журналистам, что уголовное дело стало следствием оговора со стороны одного из бывших подчиненных. В октябре 2012 года Морозов был уволен из Вооруженных сил РФ за действия, несовместимые со званием российского офицера.

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