Суд огласит приговор экс-командиру пилотажной группы "Стрижи" Морозову

Суд вынесет приговор экс-командиру "Стрижей" за вымогательство взятки

Одинцовский гарнизонный суд в понедельник, 11 августа, огласит приговор бывшему командиру пилотажной группы "Стрижи" Валерию Морозову, обвиняемому в попытке получить взятку в 31 тысяч рублей с подчиненного, сообщает ИТАР-ТАСС.

В ходе прений сторон гособвинитель попросил приговорить экс- командира "Стрижей" к штрафу в 775 тыс рублей. Защита и сам подсудимый настаивают на оправдательном приговоре.

По версии следствия, летом 2012 года Морозов потребовал от подчиненного офицера передавать ему часть денежного довольствия за полное освобождение от исполнения общих обязанностей военнослужащего.

Напомним, что Морозов был задержан 27 августа 2012 года при получении 31 тысяч рублей. При задержании он написал явку с повинной, однако позднее отказался от нее. Он заявил журналистам, что уголовное дело стало следствием оговора со стороны одного из бывших подчиненных. В октябре 2012 года Морозов был уволен из Вооруженных сил РФ за действия, несовместимые со званием российского офицера.