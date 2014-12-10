Lurkmore отказался удалять статью про мем с Валерием Сюткиным

Роскомнадзор подал в суд на Lurkmore за интернет-мем с Сюткиным

Скандальный текст с фотографией Валерия Сюткина пока останется в Сети. Сайт lurkmore.to отказался убрать страницу, которая вызвала возмущение артиста.

Портал опубликовал фотографию музыканта в качестве иллюстрации к нецензурному интернет-мему, который призывает бить женщин по лицу. Как рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" сам Валерий Сюткин, картинку случайно увидела его мама. После разговора с ней певец и решил обратиться к юристам Роскомнадзора с просьбой защитить свои персональные данные.

"Без моего согласия через мои персональные данные пропагандируется призыв к насилию над женщинами, призывают бить их по лицу с использованием ненормативной лексики, что далеко не только от джентельменского отношения к женщинам. Экстремизм налицо! Это уносит годы жизни родителей, когда они про своих детей читают всякие гадости. Как точно определял Михаил Жванецкий: "Раньше думали, но не говорили, сейчас говорят, но не думают". Люди путают понятия "свобода" и "вседозволенность". И для того, чтобы правила работали, это дело оставлять без внимания нельзя", - заявил Валерий Сюткин.

Как рассказали в Роскомнадзоре, представители ведомства обращались к администраторам сайта "Луркморье" с просьбой удалить фотографию Валерия Сюткина, но в ответ получили отказ. Поэтому пришлось направить в Мещанский суд Москвы иск с требованием признать страницу с изображением певца запрещенной.

"Использовались персональные данные певца Валерия Сюткина - конкретно его имя, фамилия и изображение. И по совокупности этих персональных данных этого человека можно однозначно идентифицировать, поэтому эта информация относится к категории персональных данных, и, в соответствии с законом, подлежит защите", - объяснил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Кроме того, еще один иск против сайта - о защите чести и достоинства - Валерий Сюткин планирует подать самостоятельно. В случае выигрыша дела, все вырученные деньги он пообещал отдать на благотворительность.

Отметим, что "Луркоморье" уже попадало в черный список сайтов. В ноябре 2012 года Роскомнадзор запретил два материала энциклопедии, которые квалифицировались как пропаганда наркотиков. А в январе прошлого года Роскомнадзор обязал удалить с сайта статью про суицид.