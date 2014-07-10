Евгения Васильева прочитала свои стихи в суде

Евгения Васильева прочла свои новые стихи в перерыве заседания суда

Фигурантка дела "Оборонсервиса" Евгения Васильева прочитала журналистам свои стихи во время 45-минутного перерыва в заседании в Пресненском суде Москвы. 10 июля там начались слушания по делу о хищениях в подконтрольной Минобороны структуре, сообщает радио "Говорит Москва".

Подсудимая выбрала для прочтения стихотворение о заключенной в неволю птице. "Птицу в клетке заперли, крылья погубили, тяжесть нацепили, под замок закрыли. И свободно птица больше не летает, трепетно отныне птица увядает", - декламировала Васильева.

При этом она добавила, что на эти стихи уже написана песня.

Во время общения с журналистами она также пригласила всех желающих на выставку своих картин "Страсти по Евгении".

Напомним, что Васильеву обвиняют в том, что она, используя свое служебное положение, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество, принадлежащие компании "Оборонсервис", после чего организовывала их продажу по заведомо заниженной цене.

Экс-чиновница Минобороны также обвиняется в получении нескольких миллионов рублей наличными "от доверенных лиц, отвечающих за легализацию похищенных денежных средств". Общий ущерб от действий Васильевой оценили в 3 миллиарда рублей. Все действия с недвижимостью осуществлялись в составе организованной группы, участниками которой являлись Ирина Егорова, Лариса Егорина, Юрий Грехнев, Максим Закутайло, Динара Билялова и Екатерина Сметанова.

Дело Васильевой по 12 эпизодам выделено из основного дела "Оборонсервиса". В ходе следствия у подозреваемой была изъята коллекция картин, 3,5 миллиона рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 миллионов рублей.

При этом был наложен арест на 6 объектов недвижимости, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, банковский счет на сумму в 25 миллионов рублей и счета подконтрольных ей организаций на сумму более 300 миллионов рублей.

В октябре 2012 года стало известно, что по фактам махинаций при сделках с недвижимостью, землей и акциями, принадлежащими "Оборонсервису", был возбужден ряд уголовных дел. Своих постов в Минобороны лишились несколько высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны Анатолий Сердюков.