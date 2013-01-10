Защита Полонского требует от Лебедева 3 млн долларов

Александр Лебедев. Фото: ИТАР-ТАСС

Бизнесмен Сергей Полонский готов заключить мировое соглашение с владельцем Национального резервного банка Александром Лебедевым, против которого возбуждено уголовное дело по факту избиения Полонского на съемках программы "НТВшники".

Прекращение дела возможно только при определенных условиях - выплате 3 миллионов долларов пострадавшей стороне или "прилюдном пенделе" Полонского Лебедеву, заявил адвокат бывшего владельца "Миракса" Александр Добровинский.

"Я бы предложил в виде мирового публичный обратный пендель Полонского Лебедеву. Предложим это в суде - может быть, он согласится прямо там - и заключим после этого мировое соглашение", - сказал он "Известиям" .

Лебедев от предложенных защитой Полонского альтернатив отказался и назвал их "безобразием".

Адвокат банкира Генри Резник заявил, что сторона защиты обвиняемого выполнила все, что посчитала нужным на этапе следствия. В настоящее время ожидается утверждение обвинительного заключения.

Напомним, драка между Полонским и Лебедевым произошла 16 сентября 2011 года в эфире программы "НТВшники". Банкир после словесной перепалки дважды ударил Полонского, после чего тот свалился со стула. В сентябре прошлого года Лебедеву было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса - "Побои" и "Хулиганство".