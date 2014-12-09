Клиентка McDonald's отозвала иск по делу об отрубленном пальце

Москвичка отозвала иск к McDonald's за отрезанный палец

Посетительница McDonald's, которой отрубило палец окном кассы, сняла свои претензии к заведению, сообщает Агентство "Москва". Она подала иск после того как кассир, передав ей заказ, не глядя закрыла створку, в которую попала фаланга потерпевшей.

Таким образом Тверской суд Москвы прекратил производство по делу о травме. Адвокат сети ресторанов заявил, что мирового соглашения между сторонами не было, при этом повторное обращение в суд по тем же основаниям невозможно.

Сама истица на заседание не пришла, и представители McDonald's представили в суде ее письменный отказ от претензий.

Напомним, в 2012 году жительница Москвы купила кофе в заведении на Большой Ордынке. Кассир, передав ей стаканчик с напитком, не глядя закрыла окно быстрого обслуживания. Покупатель не успела отдернуть руку, и острая кромка створки отрезала фалангу пальца.

Позже потерпевшая обратилась в суд, где потребовала от сети 4,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.