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Происшествия

09 декабря 2014, 12:51

Клиентка McDonald's отозвала иск по делу об отрубленном пальце

суды иски Тверской суд McDonald’s

Москвичка отозвала иск к McDonald's за отрезанный палец

Посетительница McDonald's, которой отрубило палец окном кассы, сняла свои претензии к заведению, сообщает Агентство "Москва". Она подала иск после того как кассир, передав ей заказ, не глядя закрыла створку, в которую попала фаланга потерпевшей.

Таким образом Тверской суд Москвы прекратил производство по делу о травме. Адвокат сети ресторанов заявил, что мирового соглашения между сторонами не было, при этом повторное обращение в суд по тем же основаниям невозможно.

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Сама истица на заседание не пришла, и представители McDonald's представили в суде ее письменный отказ от претензий.

Напомним, в 2012 году жительница Москвы купила кофе в заведении на Большой Ордынке. Кассир, передав ей стаканчик с напитком, не глядя закрыла окно быстрого обслуживания. Покупатель не успела отдернуть руку, и острая кромка створки отрезала фалангу пальца.

Позже потерпевшая обратилась в суд, где потребовала от сети 4,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

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