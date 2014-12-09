"Альфа-банк" подал еще четыре иска к "Ютэйр" и "Ютэйр-лизинг"

Фото: ТАСС/Григорий Тамбулов
"Альфа-банк" подал в Арбитражный суд Москвы еще четыре иска к авиаперевозчику "Ютэйр" и компании "Ютэйр-лизинг", сообщается на сайте суда.
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Детали исков пока не разглашаются. Отметим, что ранее суд наложил арест на денежные средства и другое имущество авиакомпании "Ютэйр" по иску "Альфа-банка" на сумму более 11,8 миллиона долларов.
Кроме того, в столичный арбитражный суд поступило заявление о просьбе признать банкротом авиакомпанию "ЮТэйр".
Иск был подан инвестиционно-финансовой компанией "Авиализинг". Дата рассмотрения дела пока не назначена.
За 2013 год самолеты компании перевезли более 10 миллионов человек (для сравнения: "Аэрофлот" перевез 20 миллионов). В Москву и обратно компания ежедневно совершает 30 рейсов.