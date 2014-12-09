Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

09 декабря 2014, 09:53

"Альфа-банк" подал еще четыре иска к "Ютэйр" и "Ютэйр-лизинг"

суды иски Альфа-Банк

Фото: ТАСС/Григорий Тамбулов

"Альфа-банк" подал в Арбитражный суд Москвы еще четыре иска к авиаперевозчику "Ютэйр" и компании "Ютэйр-лизинг", сообщается на сайте суда.

Ссылки по теме

Детали исков пока не разглашаются. Отметим, что ранее суд наложил арест на денежные средства и другое имущество авиакомпании "Ютэйр" по иску "Альфа-банка" на сумму более 11,8 миллиона долларов.

Кроме того, в столичный арбитражный суд поступило заявление о просьбе признать банкротом авиакомпанию "ЮТэйр".

Иск был подан инвестиционно-финансовой компанией "Авиализинг". Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Авиакомпания "ЮТэйр" - один из крупнейших российских перевозчиков, занимает первое место по внутренним перевозкам. Парк компании составляет 130 самолетов, при этом "ЮТэйр" обладает самым большим вертолетным флотом в мире - 352 машины.

За 2013 год самолеты компании перевезли более 10 миллионов человек (для сравнения: "Аэрофлот" перевез 20 миллионов). В Москву и обратно компания ежедневно совершает 30 рейсов.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать