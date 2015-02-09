Родители исцарапавших авто детей заплатят 100 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Родители детей, исцарапавших автомобиль, заплатят владельцу транспорта 100 тысяч рублей, передает пресс-служба Оренбургского облсуда.

По словам истца, он оставил машину у жилого дома и ушел. По возвращению он обнаружил царапины на авто, причем на записях видеокамер было видно, что "рисунки" оставили двое детей.

Как оказалось, две женщины пришли со своими детьми в салон красоты. В ходе процедур два малолетних ребенка остались без надзора и вышли на улицу, где и поцарапали иномарку.

По мнению ответчиц, на записях не было видно, кто именно повредил машину. Суд с такими доводами не согласился и взыскал с них 100 тысяч рублей, куда вошла стоимость ремонта, судебные расходы и услуги оценщика.