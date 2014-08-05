Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

05 августа 2014, 11:55

Защита Орхана Зейналова обжаловала приговор за убийство москвича

суды приговоры Егор Щербаков Орхан Зейналов

Орхан Зейналов в зале суда. Фото: ИТАР-ТАСС

Защита гражданина Азербайджана Орхана Зейналова, который в конце июля был приговорен к 17 годам колонии за убийство жителя Бирюлева Егора Щербакова обжаловала приговор, сообщает МИА "Россия сегодня". Это означает, что приговор пока не вступил в силу.

Напомним, 28 июля Мосгорсуд приговорил Зейналова к 17 годам колонии строгого режима и взыскал с него 3 миллиона рублей в пользу отца погибшего.

Согласно материалам дела, 10 октября 2013 года ранее судимый уроженец Азербайджана напал на Щербакова около подъезда жилого дома. Инцидент произошел в районе Бирюлево Западное.

Ссылки по теме


Подсудимый в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Он избил потерпевшего, а затем дважды ударил его ножом. Один из ударов пришелся в область сердца, и Щербаков скончался на месте происшествия.

Убийство спровоцировало массовые беспорядки в Бирюлеве: 13 октября местные жители вышли на улицы с требованием раскрыть резонансное преступление. Агрессивно настроенные граждане разбили стеклянные двери торгового центра и перевернули несколько машин. В результате полицией было задержано около 400 человек, 70 из них привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

15 октября Зейналова задержали в Коломне, где он скрывался от правоохранительных органов. В ходе расследования обвиняемый отрицал свою вину и выдвигал различные версии случившегося, начиная от самообороны и заканчивая своим отсутствием на месте убийства. Впрочем, ни одна из этих версий не нашла подтверждения.

Сюжет: Дело об убийстве Егора Щербакова

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать