Защита Орхана Зейналова обжаловала приговор за убийство москвича

Орхан Зейналов в зале суда. Фото: ИТАР-ТАСС

Защита гражданина Азербайджана Орхана Зейналова, который в конце июля был приговорен к 17 годам колонии за убийство жителя Бирюлева Егора Щербакова обжаловала приговор, сообщает МИА "Россия сегодня". Это означает, что приговор пока не вступил в силу.

Напомним, 28 июля Мосгорсуд приговорил Зейналова к 17 годам колонии строгого режима и взыскал с него 3 миллиона рублей в пользу отца погибшего.

Согласно материалам дела, 10 октября 2013 года ранее судимый уроженец Азербайджана напал на Щербакова около подъезда жилого дома. Инцидент произошел в районе Бирюлево Западное.





Подсудимый в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Он избил потерпевшего, а затем дважды ударил его ножом. Один из ударов пришелся в область сердца, и Щербаков скончался на месте происшествия.

Убийство спровоцировало массовые беспорядки в Бирюлеве: 13 октября местные жители вышли на улицы с требованием раскрыть резонансное преступление. Агрессивно настроенные граждане разбили стеклянные двери торгового центра и перевернули несколько машин. В результате полицией было задержано около 400 человек, 70 из них привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

15 октября Зейналова задержали в Коломне, где он скрывался от правоохранительных органов. В ходе расследования обвиняемый отрицал свою вину и выдвигал различные версии случившегося, начиная от самообороны и заканчивая своим отсутствием на месте убийства. Впрочем, ни одна из этих версий не нашла подтверждения.