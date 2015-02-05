Сломавшая руку из-за льда женщина отсудила 200 тысяч рублей

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Суд в Калининградской области обязал управляющую компанию выплатить компенсацию женщине, сломавшей руку из-за скользких ступенек подъезда, передает пресс-служба облсуда.

По словам потерпевшей, в феврале 2014 года при выходе из подъезда она поскользнулась на ступеньках и упала, сломав руку. В больнице ей поставили имплантат, который обошелся в 40 тысяч рублей.

Суд выяснил, что ответчик - управляющая компания - должен был закончить уборку от снега до 7 часов утра, следовательно, в переломе виноват он. В качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей было взыскано 200 тысяч рублей.

При этом женщина хотела отсудить стоимость имплантата, однако в возмещении ей отказали – по мнению судьи, истица могла пройти курс бесплатной медпомощи, а не обращаться к частным здравоохранительным учреждениям.