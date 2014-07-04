Евгении Васильевой продлили срок домашнего ареста до 23 декабря

Евгения Васильева у здания суда. Фото: Агентство "Москва"

Пресненский суд столицы продлил срок домашнего ареста бывшей главе департамента имущественных отношений Министерства обороны России Евгении Васильевой до 23 декабря. Таким образом суд удовлетворил ранее заявленное ходатайство следствия, сообщает Агентство "Москва".

К рассмотрению дела Васильевой суд приступит 10 июля. Фигурантка дела обвиняется сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: "мошенничество", "легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "злоупотребление полномочиями" и "превышение должностных полномочий".

Суд также отказал в возврате уголовного дела в прокуратуру. Защита Васильевой намерена обжаловать это решение.

"Сегодня нам отказали во всех заявленных ходатайствах. Суд также отказал моей подзащитной в общении с матерью. Кроме того, мы не понимаем, почему суд запретил общение со СМИ. Считаем это безобразием и нарушением прав", - заявил адвокат Васильевой Хасан-Али Бороков.





Васильевой инкриминируется продажа ликвидных объектов недвижимости компании "Оборонсервис" по заведомо заниженным ценам.

Экс-чиновницу также обвиняют в получении нескольких миллионов рублей от доверенных лиц, отвечавших за легализацию похищенных средств. Общий ущерб от действий Васильевой оценили в 3 миллиарда рублей.

Дело бывшей главы департамента выделено из основного дела "Оборонсервиса". В ходе следствия у Васильевой изъяли коллекцию картин, 3,5 миллиона рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 миллионов рублей.

Дело о масштабных хищениях в "Оборонсервисе" расследуется с осени 2012 года. После начала расследования своего поста лишился экс-министр обороны России Анатолий Сердюков.