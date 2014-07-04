Мособлсуд отменил смягчение приговора конкуренту "Деда Хасана"

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Московский областной суд отменил приговор сопернику "вора в законе" Аслана Усояна Джемалу Микеладзе и направил дело на новое рассмотрение, сообщается на сайте суда.

Микеладзе, известный в криминальном мире как "Джемо", обвинялся по статьям "Незаконное хранение оружия" и "Незаконное хранение наркотиков", но по последней его оправдал Одинцовский суд.

Мособлсуд постановил отменить оправдание Микеладзе и направить дело на новое рассмотрение.

Как ранее сообщалось, Джемал Микеладзе – лидер одного из преступных сообществ, конкурирующих с Асланом Усояном. После убийства "Деда Хасана" Микеладзе задержали в Подмосковье с тремя гранатами и наркотиками.

Кроме того, "Джемо" ждут в Италии – по версии карабинеров (полицейских), он причастен к убийствам, организованной преступной деятельности и отмыванию денег.