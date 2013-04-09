Около 3 тысяч жителей Подмосковья стали "невыездными" из-за долгов

Фото: ИТАР-ТАСС

С начала года судебные приставы Подмосковья вынесли около 3 тысяч постановлений об ограничении выезда за границу должникам. Подавляющее большинство "невыездных" – это неплательщики алиментов.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, ограничение на выезд из страны могут наложить не только на нерадивых родителей, но и на граждан, в отношении которых суд вынес решение о взыскании задолженности по выплатам за кредит, за оплату коммунальных услуг и других.

Такое решение судебный пристав принимает, если должник не выполняет свои обязательства в установленный срок, без уважительных причин. При этом ограничение не зависит от размера денежной задолженности.