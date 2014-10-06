Злостных "алиментщиков" предлагают лишать водительских прав

Фото: ТАСС/ Григорий Сысоев

Директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков предложил наделить приставов полномочиями лишать злостных неплательщиков алиментов водительских удостоверений, сообщает "Интерфакс".

По его словам, 37% "алиментщиков" в России водят машину и имеют водительские права, поэтому такая мера, как лишение прав, заставила бы десятки отцов заплатить долги.

"Такой подсчет дает основания полагать, что в ближайшей перспективе, если бы эта мера была бы имплементирована в законодательство, нам бы удалось сократить число злостных "алиментщиков" на 120-130 тысяч граждан", - сказал Пафенчиков, добавив, что тогда в России останется всего 800 тысяч таких должников.

Отметим, что в настоящее время приставы могут возбудить уголовное дело против неплательщика алиментов, если тот после письменных предупреждений в течение нескольких месяцев не выплачивает долг. Наказание, которое ждет должников за уклонение от уплаты алиментов, - обязательные работы на срок от 120 до 180 часов либо исправительные работы на срок до 1 года (в этом случае алименты удерживаются из заработка осужденного). Кроме того, должника могут арестовать.

Однако у приставов и в судебной практике нет единой позиции по вопросу о количестве предупреждений должника и о сроках уклонения от уплаты алиментов.

Ранее на рассмотрение в Госдуму были внесены поправки в Уголовный кодекс, которые должны установить степень "злостности" при уклонении от уплаты алиментов. Изменения позволят устранить правовой пробел, связанный с отсутствием толкования признака "злостности".

Согласно поправкам, от уголовной ответственности злостных неплательщиков алиментов может спасти только полное погашение задолженности.