Споры с зарубежными интернет-магазинами будут решаться в судах РФ

Фото: ИТАР-ТАСС

Россияне, покупающие товары в зарубежных интернет-магазинах, смогут решать возникающие споры в своих судах.

Как пишет "Российская газета", закон вступил в силу с 1 ноября 2103 года. Он направлен на гармонизацию отечественного законодательства с международным правом. В настоящее время такие меры стали актуальными из-за бурного развития туризма и электронной коммерции.

Кроме этого, российские суды будут решать конфликты между компаниями с участием иностранцев, зарегистрированные и действующие на территории РФ.

"Практика, когда российские хозяйствующие структуры выясняют отношения где-нибудь в Англии, должна уйти в прошлое", - заявила советник председателя президиума Ассоциации молодых предпринимателей России Ульяна Макарова.

Кредиторы же смогут выбирать, право какой страны применимо в ходе того или иного спора. Такой шаг, по мнению экспертов, повлияет на деофшоризацию экономики – иностранным учредителям по требованию суда придется раскрыть все данные.

Другие материалы "Российской газеты"