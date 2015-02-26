На девятерых москвичей, сделавших незаконную перепланировку, подали в суд

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Инспекция по надзору за переустройством помещений в жилых домах (Мосжилинспекция) по Западному округу собирается через суд лишить девятерых горожан права на собственность за то, что те сделали незаконную перепланировку своих квартир, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.

В одном из случаев житель Дорогомиловского района в ходе перепланировки помещений разрушил вентиляционный короб, что нарушило воздухообмен в квартире, расположенной этажом ниже.

"Инспекцией были применены меры административного характера. Однако результата не последовало, нарушения устранены не были", - отметили в Мосжилинспекции.

Во втором случае рассматривался спор между двумя собственниками квартиры. Один обвинял другого в том, что после самовольной перепланировки квартира стала непригодной для проживания нескольких семей. В 2012 году потерпевший обратился в суд с требованием вернуть жилплощади прежний вид. Инспекция выступила в суде в качестве третьего лица. Суд исковые требования удовлетворил.

Однако в ноябре прошлого года управление службы судебных приставов заявило о том, что решение суда так и не было исполнено. После этого инспекция обратилась с иском в суд с требованиями лишить ответчика права собственности.

Если суд удовлетворит иск Мосжилинспекции, нарушителям выплатят средства, вырученные от продажи квартиры. Новые собственники в свою очередь, должны будут привести помещения в прежнее состояние.

Кроме того, в феврале было подано еще семь подобных исков. Шесть из них связаны с длительным неисполнением решений судов, а еще один с заявлением собственника об отказе выполнить предписание Мосжилинспекции.