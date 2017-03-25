РФ подала в Верховный суд США аргументацию в поддержку отмены приговора Буту

Российская Федерация подала в Верховный суд США аргументацию в поддержку прошения о рассмотрении дела Виктора Бута, сообщает РИА Новости.

Как поясняет защита россиянина, речь идет о "дружеской" аргументации, поднимающей вопросы международного права. Рассмотрение Верховным судом прошения о принятии дела Бута к рассмотрению намечено ориентировочно на 31 марта.

Ранее сообщалось, что прокуратура США не возражает против пересмотра дела Бута. Основанием для пересмотра стала неверная правовая оценка фактов, свидетельствовавших о том, что прокуратура скрыла от защиты Бута доказательства его невиновности.

США обвиняют Бута в намерении продать партию вооружения колумбийской леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC). Вашингтон считает эту организацию террористической.

Виктор Бут был арестован в Таиланде и впоследствии экстрадирован в США, несмотря на протест российской стороны. В Америке суд присяжных единогласно признал его виновным, а обвинение потребовало пожизненного заключения.

В результате суд Нью-Йорка 5 апреля приговорил Бута к 25 годам тюремного заключения. МИД России заявил, что будет добиваться экстрадиции заключенного на родину.

