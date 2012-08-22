Зампрокурора будут судить за сообщение о теракте в аэропорту

ИТАР-ТАСС

Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении заместителя военного прокурора 33 военной прокуратуры гарнизона из поселка Камень-Рыболов Приморского края. Подполковника юстиции Владимира Кузнецова подозревают в заведомо ложном сообщении об угрозе теракта в аэропорту Хабаровска.

По материалам следствия, о нахождении бомбы на территории аэропорта заместитель военного прокурора сообщил дежурной 4 августа.

Сотрудниками полиции и службой авиационной безопасности была проведена проверка, однако никаких взрывных устройств на территории аэропорта обнаружено не было. Задержанный рейс, пассажиром которого являлся заместитель военного прокурора, следовавший по маршруту "Хабаровск – Екатеринбург – Санкт-Петербург", был задержан на 3 часа.

В настоящее время уголовное дело передано из Москвы в военное следственное управление Следственного комитета России по Восточному военному округу. За ложное сообщение о теракте заместителю военного прокурора грозит до трех лет лишения свободы.